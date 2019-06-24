В Приморье оштрафовали последнюю компанию-отловщика для «китовой тюрьмы». Штраф для всех превысил 120 млн рублей

Фрунзенский районный суд Владивостока оштрафовал на 28,2 млн ООО «Афалина» — одну из четырех компаний, занимавшихся отловом косаток и белух для «китовой тюрьмы» в бухте Средней, сообщает ТАСС.

Как и трех компаний-отловщиков ранее, ее признали виновной в нарушении правил рыболовства при вылове косаток. Всего суды оценили их нарушения в более чем 121 млн рублей. В решениях отмечалось, что они допускали нарушения при выборе места вылова, а также использовали неправильные орудия лова и конструкции для транспортировки животных (ч. 2 ст. 8.17 КоАП).

Косатки и белухи находятся в бухте Средней с осени прошлого года, освобождение первых из них, двух косаток и шести белух, началось только на прошлой неделе — в день «Прямой линии с Владимиром Путиным».

Экологи жаловались, что об условиях перевозки им ничего не сообщают, — в случае смерти детенышей их могут подменить, допускали они. Активисты также рассказывали, что из контейнеров при перевозке выливалась вода, а у одного из грузовиков пробило колесо.