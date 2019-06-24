Гордума отправила в отставку мэра Челябинска

Депутаты Челябинской гордумы единогласно приняли отставку мэра города Владимира Елистратова по собственному желанию, сообщает Znak.com. До сентябрьских депутатских выборов и.о. главы города назначили его первую заместительницу Наталью Котову.

Присутствовавший при голосовании новый губернатор Алексей Текслер назвал это своей инициативой: «Нет доверия жителей к главе города. Елистратов с пониманием отнесся к моему предложению. Городу нужна перезагрузка» (цитата по трансляции 74.ru).

Ранее Текслер отчитывал Елистратова за неудовлетворительное благоустройство, убитый общественный транспорт, отставание в подготовке города к саммитам ШОС и БРИКС. Переговоры об уходе Елистратова, который был членом команды предыдущего губернатора Бориса Дубровского и «человеком [экс-главы горадминистрации Евгения] Тефтелева», шли несколько недель, отмечает Znak.com.

При этом чиновники и депутаты на заседании Гордумы отказались возвращаться к прямым выборам мэра. «Если бы назначенный мэр был эффективным, никто бы и не вспомнил, каким образом он стал главой», — сказал Текслер.