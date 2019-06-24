«Коммерсант» оценил в 3 млрд рублей потери российских авиакомпаний от запрета на полеты в Грузию

Российские авиакомпании потеряют от 2,3 до 3 млрд рублей из-за запрета на прямые авиаперевозки в Грузию. Об этом сообщает «Коммерсант» со ссылкой на источник в туристической отрасли.

Эти деньги авиакомпании должны будут потратить на возврат денег за билеты. При этом уже купленными билетами не смогут воспользоваться 155 тысяч человек.

«Грузия — один из лимитированных рынков: для полета туда авиакомпания должна получить разрешение, это выводит ее в рентабельные направления»,— объяснил один из собеседников издания. У авиаперевозчиков нет времени на перестройку маршрутов, так как «решение о запрете принято за две недели до разгара летнего сезона». Помимо этого, билеты с пересадками будут дороже, чем прямой рейс.

Запрет может отразиться на лоукостерах. Потери туроператоров будут менее существенны, так как туры с вылетом после 8 июля купили 3,5 тысячи человек, согласно данным Ростуризма. Также о возможных потерях сообщили грузинские отельеры.

Официально российские авиакомпании не комментировали возможные потери от запретов на перелеты в Грузию. Туроператоры по закону должны компенсировать гражданам стоимость тура без уже понесенных расходов, указал в разговоре с «Коммерсантом» гендиректор туроператора «Дельфин» Сергей Ромашкин, но обычно компании выплачивают полную стоимость путевки.

Напомним, президент Владимир Путин подписал указ, запрещающий российским авиакомпаниям осуществлять перевозки в Грузию с 8 июля. После этого Минтранс сообщил, что грузинские авиакомпании с этого же дня временно не смогут летать в Россию.

Запрет был связан с протестами в Тбилиси. Митинги начались 20 июня после выступления в парламенте депутата Госдумы Сергея Гаврилова, который говорил на русском языке с места, предназначенного для спикера парламента. В Минтрансе объяснили, что временный запрет для грузинских авиакомпаний нужен для обеспечения достаточной авиационной безопасности.