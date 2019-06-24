Олигарх Плахотнюк ушел в отставку с поста главы Демпартии Молдовы

Молдавский олигарх Владимир Плахотнюк уйдет в отставку с поста главы Демократической партии, написал он в фейсбуке. По его словам, он не претендует на какую-либо должность в партии, однако отказываться от мандата не будет.

«Хочу, чтобы было ясно, что теперь Демократическая партия не зависит от одного человека, не зависит от меня. Сегодня я сложил с себя полномочия председателя партии и предложил коллегам как можно скорее собраться на заседание, чтобы избрать новое руководство», — написал Плахотнюк, пожелав успеха новому руководству партии.

В июне в Молдове в течение нескольких неделб было двоевластие: у власти одновременно были правительство Демпартии во главе с политиком Павлом Филипом и правительство президента Молдовы Игоря Додона с премьером Майей Санду. Однако 14 июня правительство Демпартии объявило об отставке, и в тот же день связанные с ней политики, в том числе Плахотнюк, покинули страну.