ИГ взяло ответственность за нападение на силовиков у резиденции Кадырова в Грозном

«Исламское государство» (запрещенная в России террористическая организация) взяло на себя ответственность за нападение на сотрудников ДПС и Росгвардии в Грозном, сообщает SITE Intelligence Group.

Нападение произошло накануне в 18:05 мск перед зданием чеченского Минстроя — возле резиденции главы республики Рамзана Кадырова. 21-летний местный житель отказался показать документы сотруднику ДПС и напал с ножом на него и сотрудника Росгвардии. Его убили ответным огнем, а в автомобиле обнаружили гладкоствольное ружье.

Хотя чеченская полиция говорила об установлении личности исполнителя атаки, его мотивы властями не назывались. По данным издания Baza, это был Барзаев Ахмед, который ударил сотрудника ДПС в затылок и плечо, а бойцу Росгвардии выстрелил в живот.