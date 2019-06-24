Из-за взрыва в казахстанской Арыси пострадали около десяти человек. Жителей города эвакуируют

Около десяти человек пострадали при взрыве в воинской части города Арысь Туркестанской области Казахстана, сообщил Otyrar главный врач местной больницы Абылай Донбай.

Трое пострадавших находятся в тяжелом состоянии. Всего за медицинской помощью обратились 34 человека, сказали в Управлении здравоохранения Туркестанской области Tengri news. Из-за взрыва жителей Арыси эвакуируют, рассказали изданию в пресс-службе акима (мэра) города. По словам главы администрации Туркестанской области, в регионе из-за произошедшего ввели режим ЧС.

«В настоящее время проводятся пожарные и эвакуационные работы.<...> На данный момент создана рабочая группа во главе с акимом (губернатором — ред.) области», — отметили в акимате.

Взрыв в складском помещении воинской части № 44856 Арыси прогремел приблизительно в 09:20 24 июня. После него произошло возгорание.

В 2014 году в Арыси произошел взрыв на заводе по утилизации боеприпасов. Тогда в результате произошедшего погибли два человека, еще один – пострадал.