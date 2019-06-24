Шойгу объявил о внезапных проверках боеготовности в Центральном военном округе

Внезапная проверка боеготовности началась в Центральном военном округе по требованию президента Владимира Путина, сообщил министр обороны Сергей Шойгу на совещании.

Ее объяснили «серьезными угрозами террористического характера» в Центрально-Азиатском регионе, другой целью Шойгу назвал оценку готовности к стратегическому командно-штабному учению «Центр-2019», которые проводятся каждые четыре года. С 24 по 28 июня войска примут участие в более полусотни учений различного масштаба (цитата по «Звезде»).

По словам Шойгу, в полную боеготовность в 06:00 мск привели и часть сил Южного и Восточного военных округов, а также отдельные соединения Воздушно-десантных войск, Дальней и Военно-транспортной авиации. Кроме этого, военные проверят соединения центрального подчинения.