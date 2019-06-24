Грузинские власти согласились по требованию протестующих провести выборы по пропорциональной системе

Правящая партия «Грузинская мечта» решила провести парламентские выборы в 2020 году по пропорциональной системе, передает ТАСС.

«Политическое объединение "Грузинская мечта — Демократическая Грузия" выступает с инициативой широкомасштабной политической реформы — провести парламентские выборы 2020 года по пропорциональной системе в условиях нулевого избирательного барьера», — заявил лидер партии Бидзина Иванишвили.

Переход с мажоритарной на пропорциональную систему выборов был одним из требований протестующих, которые уже несколько дней проводят акции у здания парламента. Участники протестов также выступают за отставку главы МВД Георгия Гахарии.

Митинги в Тбилиси начались 20 июня после выступления в парламенте депутата Госдумы Сергея Гаврилова, который говорил на русском языке с места спикера парламента. На фоне выступлений президент Владимир Путин подписал указ о временном запрете российским авиакомпаниям с 8 июля перевозить пассажиров в Грузию. После этого Минтранс сообщил, что грузинские перевозчики с этого же дня временно не смогут летать в Россию.