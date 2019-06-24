Глава Мурманской области уволил заместителя после жалобы врача на низкую зарплату на «Прямую линию»

Глава Мурманской области Андрей Чибис после «Прямой линии» с президентом России Владимиром Путиным уволил своего заместителя Инну Погребняк, которая курировала социальный блок. Об этом сообщает Интерфакс.

«Даже экспресс-проверка, которую мы провели, показывает, что меня вводили в заблуждение по поводу того, что у нас нет врачей, которые получают минимальный размер оплаты труда, а они есть», — заявил Чибис. Он добавил, что сейчас всеми вопросами об антикризисном плане в медицине Мурманской области занимается глава регионального Минздрава Дмитрий Панычев.

Во время «Прямой линии», прошедшей 20 июня, отоларинголог из Мурманской области пожаловался президенту пожаловался на низкую зарплату (около 20 тысяч рублей). После этого Чибис заявил о проверке таких жалоб. «Область не выполняет требования указа президента по росту зарплат и врачей, и учителей, и других работников социальной отрасли», — сказал он.

Погребняк была замглавы Мурманской области с мая 2016 года, до этого она занимала пост главы администрации Кировска.