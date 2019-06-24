Некоторые российские банки запретили своим сотрудникам фотографировать экраны компьютеров

Некоторые российские банки напрямую запретили своим сотрудникам фотографировать экраны компьютеров на свои мобильные телефоны, рассказали РБК представители кредитных организаций.

О новом ограничении говорил на международном конгрессе по кибербезопасности зампред Сбербанка Станислав Кузнецов. О запрете сообщал предправления «ЮниКредита» Михаил Алексеев, их ввели также в «ФК Открытие» и ВТБ.

По словам директора департамента информационной безопасности «Открытия» Владимира Журавлева, с использованием фотографий данных клиентов могут изготавливаться поддельные документы. Также есть вероятность, что их будут использовать в мошеннических схемах.

Сотрудникам «Открытия» запрещено фотографировать и снимать на видео экраны мониторов, служебные документы, презентации и клиентские данные, а также записывать служебные переговоры на личные мобильные устройства и другую аппаратуру, уточнил РБК Журавлев. В ВТБ рассказали, что сотрудники могут фотографировать что-либо на объектах банка только после согласования с соответствующими подразделениями.

Подобный запрет является способом борьбы с «пробивом» клиентских данных, пояснил замглавы лаборатории компьютерной криминалистики Group-IB Сергей Никитин. Он уточнил, что мошенникам нужны данные в том числе о балансе карты, последних операциях, паспортных данных, и у них есть инсайдеры в разных банках. В последнее время кредитные организации стали защищаться от утечек, а доказать факт фотографирования достаточно сложно, указал Никитин.

В мае об утечке данных почти миллиона клиентов российских банков рассказывал «Коммерсант». Информация была размещена на форуме phreaker.pro. Через несколько дней после публикации «Коммерсанта» Роскомнадзор заблокировал этот ресурс.