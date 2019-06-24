Матвиенко согласилась остаться сенатором в случае победы Беглова на выборах губернатора

Председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко согласилась остаться сенатором от исполнительной власти Санкт-Петербурга в случае победы на губернаторских выборах Александра Беглова, передает Интерфакс.

«Благодаря этому предложению мы сможем двойной тягой многое сделать для города», — ответила она на предложение Беглова войти в «команду лидеров». По словам Матвиенко, для нее это «великая честь» и возможность дальше служить городу, но последнее слово скажут избиратели. Она отметила, что в Петербурге много проблем, а разработанная командой Беглова программа по развитию города — «амбициозна, но реалистична и понятна».

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Матвиенко представляет в Совфеде исполнительную власть Санкт-Петербурга с 2011 года. Выборы губернатора Санкт-Петербурга пройдут 8 сентября. Беглов пойдет на них как самовыдвиженец.

Ранее «Коммерсант» сообщил о возможном уходе Матвиенко из верхней палаты парламента на должность главы Пенсионного фонда. В статье говорилось, что ее место в Совфеде может занять глава Службы внешней разведки Сергей Нарышкин. Через месяц после публикации материала стало известно об увольнении двух ее авторов по требованию акционера издательского дома. Вслед за ними газету покинул весь отдел политики.