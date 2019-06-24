Фонд помощи родственникам жертв крушения MH17 попросил отложить возвращение России в ПАСЕ

Фонд Stichting Vliegramp, помогающий родственникам жертв крушения Boeing 777 рейса MH17 потребовал поставить для России условия для полного возвращения страны в Парламентскую ассамблею Совета Европы (ПАСЕ). Об этом говорится в письме, направленном в Совет Европы, его приводит NOS.

Одним из условий является сотрудничество России в рамках расследования о крушении самолета. В фонде заявили, что в течение пяти лет страна мало сотрудничала со следствием и игнорировала резолюцию Совета Безопасности ООН, которая требует открытости.

В связи с этим Stichting Vliegramp просит отложить полное восстановление России в ПАСЕ и сделать это в случае существования «твердых и явных гарантий» сотрудничества страны со следствием.

Глава одной из политических групп ПАСЕ Тини Кокс заявил, что письмо фонда не повлияет на обсуждение возращения России в Ассамблею. При этом 24 июня ПАСЕ проголосовала против обсуждения на сессии ситуации вокруг крушения MH17.

Напомним, 19 июня Международная следственная группа (JIT) заявила о причастности к крушению МН17 троих россиян: генерал-майора Сергея Дубинского (позывной «Хмурый»), полковника Олега Пулатова («Гюрза»), полковника ФСБ Игоря Стрелкова (настоящая фамилия Гиркин) — и украинца Леонида Харченко («Крот»). Российский МИД назвал обвинения «голословными».

Крушение МН17 произошло 17 июля 2014 года над Донбассом, в 35 километрах от границы с Россией. В результате него погибли все находившиеся на борту 298 человек, в том числе 80 детей. Большинство пассажиров были гражданами Нидерландов.

Россия с 2016 года не направляет в ПАСЕ необходимые для аккредитации своей делегации документы, так как российских парламентариев лишили права голоса на сессиях и возможности участвовать в работе уставных органов Ассамблеи из-за позиции по Крыму.