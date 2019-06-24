«Речь идет о возвращении ситуации в нерусофобское русло»: Песков — о возобновлении полетов из России в Грузию

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что перелеты из России в Грузию станет возможно возобновить, когда ситуация в этой стране вернется «в нерусофобское русло», передает ТАСС.

«Речь идет просто о возвращении ситуации в Грузии в нерусофобское русло. Как только это будет зафиксировано, тогда это станет поводом для того, чтобы задуматься о пересмотре принятого решения (о временном запрете на авиаперелеты из России в Грузию – ред.)», – сказал Песков.

Он уточнил, что временное ограничение на перелеты ввели из-за беспокойства о безопасности россиян в Грузии. По словам Пескова, это нельзя назвать санкциями. «Непосредственно с агрессивным поведением ультрас столкнулись наши журналисты [в Грузии], непосредственно с агрессивным отношением к себе столкнулись наши парламентарии», – подчеркнул он.

По словам Пескова, «в целом, к сожалению, можно констатировать, что сейчас в Грузии царит очень русофобская истерия», которая «искусно подогревается изнутри радикальными элементами».

Президент Владимир Путин 19 июня подписал указ, временно запрещающий российским авиакомпаниям осуществлять перевозки в Грузию с 8 июля. После этого Минтранс сообщил, что грузинские авиакомпании с этого же дня временно не смогут летать в Россию.

Запрет был связан с протестами в Тбилиси. Митинги начались 20 июня после выступления в парламенте депутата Госдумы Сергея Гаврилова, который говорил на русском языке с места, предназначенного для спикера парламента. В Минтрансе объяснили, что временный запрет для грузинских авиакомпаний нужен для обеспечения достаточной авиационной безопасности. Собеседники «Коммерсанта» подсчитали, что ущерб российским авиакомпаниям может составить до 3 млрд рублей.