Роспотребнадзор заявил об ухудшении качества грузинского вина

Роспотребнадзор обнаружил ухудшение качества грузинского алкоголя, поставляемого в Россию с 2014 по 2018 годы. Об этом говорится на сайте ведомства.

По данным службы, за этот период количество грузинского алкоголя, не соответствующего требованиям, выросло почти в три раза — до 203 тысяч литров. Отмечается, что к ввозу в Россию запретили партии вина восьми грузинских производителей. Из-за этого Роспотребнадзор усилил контроль за качеством и безопасностью алкоголя грузинского производства.

Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявил, что решение ведомства не связано с обострением российско-грузинских отношений. Он также добавил, что «здесь нет никакого политического конфликта».

По данным Федеральной таможенной службы России, Грузия занимает 3-4 место среди крупнейших поставщиков вина. Национальное агентство вина Минсельхоза Грузии подсчитало, что на Россию приходится почти половина экспорта алкоголя из страны.

Напомним, президент Владимир Путин запретил с 8 июля российским авиакомпаниям летать в Грузию, после чего Минтранс объявил о таком же запрете для грузинских авиаперевозчиков. Ограничения связаны с многотысячными протестами в Тбилиси, которые начались 20 июня после выступления в парламенте депутата Госдумы Сергея Гаврилова. Тогда он занял место спикера парламента и говорил на русском языке.