На жителя Хакасии составили протокол о неуважении к власти из-за критики губернатора. Глава региона «крайне удивился»

В Хакасии составили протокол о неуважении к власти (ч. 3 ст. 20.1 КоАП) на местного жителя Вячеслава Шоева из-за публикации в фейсбуке с критикой губернатора Валентина Коновалова, рассказал глава международной правозащитной группы «Агора» Павел Чиков.

СМИ сообщали, что полиция обратила внимание на пост Шоева после сигнала из администрации главы республики.

При этом пресс-секретарь губернатора Максим Усов заявил, что Коновалов никаких заявлений на Шоева не подавал и был «крайне удивлен», когда узнал об в инциденте из СМИ. Усов назвал ситуацию «показателем того, насколько критика отличается от оскорбления и как это регулируется законодательством».

«Глава Хакасии ни на кого не обижен, это сработали силовики, таков закон», — отметил пресс-секретарь радиостанции «Говорит Москва.

Напомним, закон о наказании за оскорбление власти в интернете вступил в силу 29 марта. Он запрещает «в неприличной форме» отзываться об обществе, государстве, государственных символах, Конституции и органах власти. Нарушение закона грозит штрафом от 30 до 100 тысяч рублей, а в случае повторного нарушения могут назначить от 100 до 200 тысяч или арест сроком до 15 суток.