Путин продлил продовольственное эмбарго до конца следующего года
Президент России Владимир Путин подписал указ о продлении продовольственного эмбарго до конца следующего года, документ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.
Продовольственное эмбарго в отношении ряда стран, в том числе членов Европейского Союза и США, было введено Россией в августе 2014 года. Оно подразумевает запрет на импорт некоторых продуктов, в том числе мяса и молочной продукции. Продовольственное эмбарго стало ответом на санкции, введенные западными странами против России после присоединения Крыма.
Через год вступил в силу указ, согласно которому санкционные продукты, ввезенные на территорию России, должны уничтожаться. Летом прошлого года Россельхознадзор отчитался об уничтожении более 26 тонн подобной продукции.
В феврале Федеральная таможенная служба предлагала расширить список санкционных продуктов. В ее письме говорилось о включении в список попавшей под ограничения продукции, в частности, овощей, мяса птицы, а также некоторых фруктов и орехов.
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