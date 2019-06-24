Генпрокуратура Грузии возбудила дело о превышении полномочий силовиками при разгоне протестов

Генпрокуратура Грузии возбудила уголовное дело о предполагаемом превышении полномочий силовиками при разгоне протестов (ст. 333 УК Грузии). Об этом говорится на сайте прокуратуры.

Прокурор Кока Кацитадзе попросил всех находящихся во время разгонов протестов 20-21 июня предоставить фотографии и видео, которые могли бы помочь расследованию. По его словам, прокуратура хочет для большей объективности подключить к делу омбудсмена Грузии Нино Ломджарию. Кроме того, В МВД Грузии сообщили об отстранении десяти сотрудников полиции, участвоваших в разгоне протестов.

Ранее Апелляционный суд освободил 13 задержанных на митингах в Тбилиси, передает ТАСС. Слушание по еще одному делу отложили, другую жалобу суд отказался принимать, одному из задержанных дали пять суток ареста 12.

Протесты в Тбилиси начались 20 июня после выступления в парламенте депутата Госдумы Сергея Гаврилова. Тогда он занял место спикера парламента и говорил на русском языке. Полиция применяла против митингующих у здания парламента слезоточивый газ, резиновые пули и водометы.

При разгоне митинга пострадали 240 человек, более 300 человек были задержаны. Протестующие требуют освобождения всех задержанных и отставки главы МВД Георгия Гахарии.