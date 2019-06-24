В Госдуму внесли законопроект о выводе бизнеса из-под действия статьи УК о преступном сообществе

В Госдуму внесли законопроект об изменении статьи Уголовного кодекса об организации преступного сообщества и участии в нем (ст. 210 УК). Документ опубликован на сайте нижней палаты парламента.

Законопроектом предлагается освобождать от уголовной ответственности людей, которые добровольно вышли из состава преступного сообщества и активно способствовали его раскрытию. Также в документе содержится предложение не распространять действие статьи о преступном сообществе на преступления, предусмотренные рядом других статьей УК, в частности, о мошенничестве (ст. 159 УК), присвоении или растрате (ст. 160 УК) и причинении имущественного ущерба обманом или злоупотреблением доверием (ст. 165 УК).

«Следственная и судебная практики показывают, что существующее широкое толкование указанных норм позволяет органам предварительного расследования искусственно применять ст. 210 УК», — говорится в пояснительной записке к законопроекту.

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Также в ней сказано, что документ направлен на дополнительную защиту предпринимателей от необоснованного уголовного преследования, а также на «дальнейшее формирование благоприятного делового, предпринимательского и инвестиционного климата, сокращение рисков ведения предпринимательской деятельности».

В марте скорректировать ст. 210 УК предлагал бизнес-омбудсмен Борис Титов. По его мнению, под ее действие не должны попадать предприниматели, кроме тех, кто обвиняется в производстве фальшивых денег.