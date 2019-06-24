Главным редактором радиостанции «Говорит Москва» станет ведущий ТВЦ Роман Бабаян

Главным редактором радиостанции «Говорит Москва» станет ведущий программы «Право голоса» на телеканале ТВЦ Роман Бабаян. Об этом журналист сообщил в своем телеграм-канале.

«Принимать этот пост после ухода Сергея — отдельный вызов. Вместе с людьми, работавшими на станции с Доренко, каждый день мы будем делать все, чтобы станция становилась еще ярче», — пишет Бабаян. Он добавил Интерфаксу, что 25 июня проведет встречу с коллективом радиостанции.

Друзья,хочу сообщить,что я с завтрашнего дня начинаю работать главным редактором радиостанции 'Говорит Москва'. Я принял это предложение и благодарен тем, кто в меня верит.

Сергей Доренко сделал эту станцию самым ярким радио страны - 'Говорит Москва' говорила голосом Доренко... — Роман Бабаян (@robabayan) June 24, 2019

Ранее Бабаян работал на «Первом канале», ВГТРК и «Финам FM». В 2017 журналист стал лауреатом премии «ТЭФИ». В 2016 году он баллотировался в Госдуму по списку «Справедливой России», в 2019 году подал документы для выдвижения депутатом на выборы в Мосгордуму.

Радиостанцию «Говорит Москва» основал в 2014 году и возглавлял Сергей Доренко. 9 мая журналист умер от разрыва аорты. Ему стало плохо, когда он ехал на мотоцикле на Садовом кольце. Прощание с Доренко прошло на Троекуровском кладбище, после чего его тело кремировали.