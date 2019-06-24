Mediascope: «Прямая линия» с Путиным стала самой непопулярной с 2011 года

«Прямую линию» с президентом России Владимиром Путиным посмотрели более 5,3 млн человек, согласно данным компании Mediascope, которые приводит РБК.

Рейтинг «Прямой линии» составил 7,6% (в прошлом году – 8,3%), доля аудитории – 51,5% (в прошлом году – 49,9%). Таким образом, с 2011 года, когда «Прямую линию» посмотрели более 4 млн человек, а ее рейтинг составил 6,2%, передача 2019 года стала самой непопулярной.

По данным Mediascope, интерес к «Прямой линии» снижается с 2015 года, когда передача была самой популярной. В 2012 году она не проводилась.

Компанией были проанализированы данные о просмотрах передачи в городах с населением более 100 тысяч человек, ее целевой аудиторией назвали телезрителей старше четырех лет.

Напомним, «Прямая линия» с Путиным в этом году прошла 20 июня. Она длилась более 4 часов.