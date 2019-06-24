После взрывов в казахстанской Арыси погиб один человек, число пострадавших возросло до 71

Один человек погиб при взрыве в воинской части города Арысь Туркестанской области Казахстана, число пострадавших увеличилось до 71. Об этом сообщает Интерфакс.

В автомобиль погибшего попал снаряд, уточняет глава региона Умирзак Шукеев. Сами за медицинской помощью обратились 23 человека, еще 48 пострадавших, в том числе двух детей, направили в больницы Шымкета и Ордабасы, сообщил глава национального центра экстренной медицины Биржан Оспанов. По его словам, двое госпитализированы с огнестрельными ранениями.

Взрывы в складском помещении воинской части №44856 Арыси прогремели утром 24 июня, после этого возник пожар. Власти Туркестанской области объявили режим ЧС и начали эвакуацию населения Арыси — почти 45 тысяч человек. Позже интенсивность возгораний спала, но из-за продолжившихся взрывов пожарные не могли подъехать и начать тушение. Сейсмологи после взрывов зафиксировали после несколько подземных толчков.

Полиция возбудила уголовное дело о нарушении правил обращения с оружием и опасными предметами. В Арысь отправился президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев.