Выловившие косаток и белух компании получат 38 млн рублей за их вывоз из «китовой тюрьмы»

Всероссийский научно-исследовательский институт рыбного хозяйства и океанографии (ВНИРО) заключил с компаниями-отловщиками косаток и белух контракты на вывоз животных из «китовой тюрьмы» в Приморье. На карточки госзакупок обратили внимание «Открытые медиа».

Транспортировкой косаток и белух займутся «Океанариум ДВ», «Белый кит», «Афалина» и «Сочинский дельфинарий». Согласно контрактам, за вывоз двух косаток и шести белух компании получат в общей сложности 38,2 млн рублей. По подсчетам издания, транспортировка всех 10 косаток и 87 белух обойдется ВНИРО более чем в 360 млн рублей.

Контракты предполагают, что компаниям придется оплатить утилизацию трупов животных, которые не переживут вывоз из «китовой тюрьмы». Их должны выпустить около мыса Перовского в Хабаровском крае, а везти их будут в том числе наземным транспортом. В этом месте плохая дорога, поэтому не исключено, что при перевозке некоторые животные погибнут, отмечает эксперт.

Ранее за незаконный отлов животных суд оштрафовал эти четыре компании в сумме на 150 млн рублей. Освобождение первых косаток и белух началось на прошлой неделе — после «Прямой линии с Владимиром Путиным».

Около 100 косаток и белух с прошлого года содержатся в приморской бухте Средняя, которую впоследствии стали называть «китовой тюрьмой». Животных выловили в Охотском море для поставки в Китай.