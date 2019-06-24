Возле подмосковного Волоколамска нашли еще одну незаконную свалку

Полицейские и подмосковные власти нашли незаконную свалку в карьере Тимково под Волоколамском. Об этом сообщает РБК.

По словам источника, в карьере нашли строительные и твердые коммунальные отходы предположительно четвертого-пятого классов опасности. Отмечается, что на территории без лицензии работала спецтехника обанкротившейся компании «Промуголь», полиция арестовала всю технику. Это подтвердил советник главы Волоколамского городского округа Артем Любимов.

Он утверждает, что еще весной этого полигона не было, о чем говорят данные спутниковой съемки. По словам Любимова, Минэкологии предстоит определить класс опасности отходов. Затем результаты передадут в полицию для решения о возбуждении уголовного дела.

Ранее суд отклонил иск администрации Волоколамска с требованием прекратить вывоз мусора на полигон «Ядрово» и устранить последствия причинения вреда окружающей среде. В 2018 году местные жители выходили на акции из-за вредных выбросов со свалки, в районе вводили режим ЧС. Старая часть полигона перестала принимать мусор в апреле прошлого года, на новый участок «Ядрово» отходы завозить продолжают.