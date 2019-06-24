Трамп объявил о санкциях против лидера Ирана за сбитый дрон
Президент США Дональд Трамп во время брифинга объявил о санкциях против верховного лидера Ирана аятоллы Али Хаменеи и его администрации за сбитый на прошлой неделе американский дрон, передает Bloomberg.
По словам Трампа, мера лишит аятоллу доступа к «ключевым финансовым ресурсам». «Верховный лидер Ирана — именно тот, кто в конечном счете ответственен за враждебное поведение страны», — объяснил он.
Штаты также же вместе с союзниками создают коалицию с целью обеспечения свободы судоходства в регионе Персидского залива, рассказали источники Reuters. А европейские партнеры США, по данным агентства, направили в МИД Ирана предупреждения о возможных санкциях за сокращение обязанностей по ядерной сделке 2015 года.
Об уничтожении американского дрона Global Hawk над Ормузским проливом стало известно 20 июня. По данным иранской стороны, это произошло после того, как беспилотник вошел в их воздушное пространство, по версии США, его сбили в международном воздушном пространстве.
После этого США планировали удар по иранским военным целям, в том числе радиолокационным станциям и ракетным батареям, однако передумали «за 10 минут» до запланированного времени. Иранские военные в свою очередь заявляли, что думали вместо дрона сбить летевший рядом американский самолет-разведчик с 35 членами экипажа.
Отношения между США и Ираном ухудшились после того, как в марте Трамп объявил о выходе из сделки по сдержанию ядерных разработок Ирана. В середине июня США также обвинили Иран во взрывах на двух нефтетанкерах в Оманском заливе.