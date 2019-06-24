Трамп объявил о санкциях против лидера Ирана за сбитый дрон

Президент США Дональд Трамп во время брифинга объявил о санкциях против верховного лидера Ирана аятоллы Али Хаменеи и его администрации за сбитый на прошлой неделе американский дрон, передает Bloomberg.

По словам Трампа, мера лишит аятоллу доступа к «ключевым финансовым ресурсам». «Верховный лидер Ирана — именно тот, кто в конечном счете ответственен за враждебное поведение страны», — объяснил он.

Штаты также же вместе с союзниками создают коалицию с целью обеспечения свободы судоходства в регионе Персидского залива, рассказали источники Reuters. А европейские партнеры США, по данным агентства, направили в МИД Ирана предупреждения о возможных санкциях за сокращение обязанностей по ядерной сделке 2015 года.

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Об уничтожении американского дрона Global Hawk над Ормузским проливом стало известно 20 июня. По данным иранской стороны, это произошло после того, как беспилотник вошел в их воздушное пространство, по версии США, его сбили в международном воздушном пространстве.

После этого США планировали удар по иранским военным целям, в том числе радиолокационным станциям и ракетным батареям, однако передумали «за 10 минут» до запланированного времени. Иранские военные в свою очередь заявляли, что думали вместо дрона сбить летевший рядом американский самолет-разведчик с 35 членами экипажа.

Отношения между США и Ираном ухудшились после того, как в марте Трамп объявил о выходе из сделки по сдержанию ядерных разработок Ирана. В середине июня США также обвинили Иран во взрывах на двух нефтетанкерах в Оманском заливе.