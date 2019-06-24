Глава Ингушетии Юнус-Бек Евкуров объявил об отставке в эфире национального телевидения республики, текст обращения был также опубликован на сайте телекомпании.

«Давайте наберемся мужества сказать, что

все мы — власть, которую я представляю, общественные, религиозные организации — ответственны за то, что сегодня мы разобщены.

Каждый из нас стоит перед выбором — личные интересы или интересы Республики, — сказал Евкуров. — <..> Призываю все заинтересованные стороны сделать свой выбор. Я свой выбор сделал. Как ингуш, как патриот, как боевой офицер, дававший присягу защищать Родину,

я принял решение обратиться к президентуВладимиру Владимировичу Путину с просьбой о досрочном сложении с меня полномочий главы Республики».

Юнус-Бек Евкуров возглавил Ингушетию в 2008 году, в сентябре прошлого года депутаты республиканского заксобрания переизбрали его на новый срок — до 2023 года. До этого он служил в вооруженных силах и с 2004 года был замглавы штаба Приволжско-Уральского военного округа.