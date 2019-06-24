Reuters сообщил о прибытии в Венесуэлу самолета российской авиации

Самолет Ил-62М российских ВВС приземлился 24 июня в аэропорту Каракаса, утверждает собеседник агентства Reuters. По данным трекинговых сервисов, 22 июня он вылетел из аэродрома Чкаловский к северо-востоку от Москвы.

Кто был на борту в этот раз, агентство не уточняет. В российском Минобороны и венесуэльском министерстве информации на запросы Reuters не ответили.

RA86496, a Russian Il-62M, is in #Venezuela again.



The last time that the plane was there was in March 23 to deliver Russian "specialists", as outlined in this article:https://t.co/ZaTVXiz7kE pic.twitter.com/MR5f4bIJzG — Giancarlo Fiorella (@gianfiorella) June 24, 2019

Тот же военно-транспортный самолет с номером RA-86496 в марте вместе с еще одним бортом доставил в Каракас около сотни военных, отмечает агентство. Российские власти объясняли их приезд выполнением договора о военно-техническом сотрудничестве.

Борт Ил-62 Министерства обороны уже был замечен на пути из Москвы в Каракас в начале марта. Кто был тогда на его борту, также неизвестно. В декабре 2018 году этот самолет был замечен в Каракасе, а в 2017 году — в Сирии.

Политический кризис в Венесуэле начался в январе, после того как глава парламента Хуан Гуайдо объявил себя и. о. президента. Россия поддержала действующего президента Николаса Мадура. Источники Reuters после этого сообщали, что для усиления безопасности Мадуро в страну на коммерческих рейсах прилетали бойцы частной военной компании «группы Вагнера». Российские власти эту информацию отрицали.