Италия примет Зимние Олимпийские игры 2026 года

Два итальянских города, Милан и Кортина-д'Ампеццо, примут в 2026 году 25-е Зимние Олимпийские и Паралимпийские игры, сообщил Международный олимпийский комитет. Они обошли совместную заявку шведских городов Стокгольм и Оре.

Президент МОК Томас Бах отметил, что результаты голосования отразили стремление олимпийского движения к упрощению и удешевлению проектов для Игр. Так, в Милане и Кортине-д'Ампеццо 13 из 14 объектов (93%) либо уже построены, либо будут временными.

Бюджет на подготовку при этом сократится на 75% по сравнению с Играми в Пхенчхане и Пекине, а операционные расходы на проведение соревнований будут на 20% ниже, чем в 2018 и 2022 годах.

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Заявки на проведение игр 2026 года также подавали японский Саппоро, швейцарский Сьон, австрийский Грац, канадский Калгари и турецкий Эрзурум, однако выбыли из гонки из-за слишком больших затрат. Италия примет Олимпийские игры в четвертый раз, в последний раз Зимние Игры проходили в 2006 году в Турине.