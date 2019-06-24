Подмосковный особняк генерала ФСБ из расследования «Новой» сменил владельца на «Российскую Федерацию»

Росреестр после выхода расследования «Новой газеты» скрыл имя владельца особняка на берегу Истринского водохранилища, принадлежащего начальнику УФСБ по Москве Алексею Дорофееву. На изменения обратил внимание «Собеседник» (выписки также имеются в распоряжении «Новой»).

Имя Дорофеева заменили на «Российскую Федерацию», однако номер госрегистрации и дата возникновения права собственности совпадают. А соседний особняк Эльды Медоевой, сестры его помощника Марата Медоева, был выкуплен неизвестным, также скрытым под именем «Российская Федерация», отмечает издание. По оценкам «Новой», рыночная стоимость каждого может достигать 65–70 млн рублей.

Дорофеева и Медоева СМИ называли интересантами уголовного преследования журналиста «Медузы» Ивана Голунова, который незадолго до задержания обнаружил в том же коттеджном поселке родственницу замдиректора службы по вопросам похоронного дела Москвы ГБУ «Ритуал». При этом «Новая» отмечала, что скандал с журналистом использовался, чтобы навредить близким им сотрудникам ФСБ.