Минтранс с 1 июля увеличит тариф системы «Платон»

Министерство транспорта анонсировало поэтапную индексацию тарифа системы «Платон». Первое подоржание будет 1 июля на 14 копеек — до 2,04 рубля за километр.

В дальнейшем повышать тариф планирует ежегодно с 1 февраля: в 2020 году — до 2,20 рубля, а в 2021-м — до 2,35 рубля. В дальнейшем стоимость за километр будут индексировать в пределах прогнозируемого уровня инфляции — примерно на 4%.

Всего в 2019–2020 годах тариф поднимется на 15% (на 30 копеек), что при сохранении собираемости принесет дополнительные 6 миллиардов рублей, подсчитал «Коммерсант». Минтранс также обсуждал с перевозчиками одноэтапное повышение в феврале 2020 года на те же 30 копеек, однако от идеи отказались, добавляет издание.

В Минтрансе отметили, что в предыдущие три года откладывали индексацию, в ближайшие три года она составит только половину от величины накопленной инфляции. При этом дорожный фонд с момента появления системы в 2015 году получил от 1,2 миллиона зарегистрированных в ней грузовиков (массой более 12 тонн) около 77 миллиардов рублей, которые пошли на ремонт трасс.