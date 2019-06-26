Путин назначил врио главы Ингушетии Махмуда-Али Калиматова

Президент России Владимир Путин назначил Махмуда-Али Калиматова временно исполняющим обязанности главы Ингушетии, сообщается на сайте Кремля.

Ранее Калиматов работал старшим следователем в прокуратуре Самарской области, после чего в 1995 году был переведен на должность первого заместителя прокурора региона.

С августа 2004 по апрель 2007 год он работал прокурором Ингушетии. Спустя год Калиматов вернулся в Самарскую область руководить местным управлением Росприроднадзора.

Калиматов был временно назначен главой Ингушетии после того, как Юнус-Бек Евкуров объявил о своей отставке: «Давайте наберемся мужества сказать, что все мы — власть, которую я представляю, общественные, религиозные организации — ответственны за то, что сегодня мы разобщены».

Евкуров возглавил Ингушетию в 2008 году. До этого он служил в вооруженных силах, с 2004 года был замглавы штаба Приволжско-Уральского военного округа.