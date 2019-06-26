«Чем раньше девочка родит, тем лучше для самой женщины»: чиновница из Владимира — о выборе между образованием и материнством

Заместитель директора департамента здравоохранения Владимирской области Юлия Арсенина выразила мнение, что женщины должны как можно раньше рожать детей и что им не следует выбирать образование в ущерб материнству, передает «Зебра-ТВ».

«Сейчас такая тенденция еще идет, что мамы — грубо говоря, наше поколение, — настраивают своих детей на то, что нужно получить образование и только потом рожать детей.

Но мы, врачи, считаем — и сами видим это, — что чем раньше девочка родит, тем здоровее будет и ее поколение, и тем лучше для самой женщины.

То есть, чем раньше она начнет рожать детей, тем больше шансов, что она больше их родит, во-первых, и тем больше шансов, что она вообще родит», — заявила Арсенина на круглом столе о практических вопросах поддержки материнства, детства и повышения рождаемости.

Чиновница добавила, что матери следует иначе отнестись к ситуации, если ее дочь забеременеет в раннем возрасте вне брака. «Если каждая мама будет говорить “Ничего страшного, больше, чем дети, подарка в жизни быть не может”,

если каждая мама будет говорить “Бог ребенка дал и на ребенка даст”, было же раньше такое? — говорит Арсенина. — Да, тяжело будет, тем не менее это дар, который в жизни бывает, может быть, один раз».

Ранее вице-премьер Татьяна Голикова заявила, что в правительстве обсуждается идея выдавать материнский капитал при рождении первого ребенка. По ее мнению, власти должны предпринимать дополнительные меры, чтобы «мотивировать семьи к появлению в них детей» для «обеспечения и сохранения российской нации».