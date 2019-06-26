«Время истекает»: генсек НАТО напомнил России о последней возможности сохранить договор РСМД

У России все еще есть шанс сохранить Договор о ракетах средней и малой дальности (ДРСМД), начав соблюдать его условия до 2 августа — момента, когда он официально утрачивает свою силу. Об этом по итогам встречи с министрами обороны стран-членов НАТО заявил генеральный секретарь альянса Йенс Столтенберг.

В среду в Брюсселе министры обороны стран НАТО обсудили меры реагирования, которые последуют за окончательным выходом России из ДРСМД. По словам Столтенберга, речь идет о проведении новых военных учений, активизации разведдеятельности и развитии систем ПРО и других вооружений. В то же время альянс решил не размещать новые ядерные ракеты в Европе в после выхода из договора, чтобы не провоцировать «новую гонку вооружений».

Генсек напомнил, что претензии альянса касаются разработки развертывания в России ракет 9М729 (SSC-8), которые представляют значительную угрозу безопасности Запада. По его словам, у НАТО нет никаких сомнений в том, что они противоречат договору, который запрещает производить, хранить и испытывать наземные ракетные вооружения с дальностью полета от 500 до 5500 км.

«Мы очень сожалеем, что Россия нарушает условия соглашения, ведь, к сожалению, время истекает. До 2 августа у России есть выбор: вернуться к договору или продолжить свое безответственное и опасное поведение. Россия может использовать шанс поступить правильно и сохранить ДРСМД», — подчеркнул Столтенберг.

В свою очередь, замглавы российского МИДа Сергей Рябков заявил, что России «придется принимать компенсационные военные меры», когда угрозы НАТО «начнут воплощаться в материальных шагах».

Договор о ракетах средней и малой дальности был подписан главами СССР и США Михаилом Горбачевым и Рональдом Рейганом 8 декабря 1987 года. Согласно документу, обе страны обязались уничтожить все комплексы баллистических и крылатых ракет наземного базирования средней (1000–5500 км) и меньшей (500-1000 км) дальности, а также не иметь таких ракет в будущем.

В феврале этого года президент России Владимир Путин заявил о приостановке выполнения Договора. За день до этого о приостановке участия в нем объявили власти США.

Вашингтон обвиняет Москву в том, что та, по данным их разведки, провела успешные испытания ракет 9М729, дальность которых превышает необходимые 500 км. Россия обвинения отрицала. Глава российского МИДа Сергей Лавров в свою очередь заявлял, что США начали нарушать ДРСМД еще в 1999 году во время испытания боевых дронов, а в 2014 году в нарушение договора начали размещать в Европе пусковые установки, пригодные к запуску ракет средней дальности