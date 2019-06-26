СК: подозреваемого в массовом отравлении прохожих в Москве проверят на причастность к педофилии

Уроженца Кабардино-Балкарии Мурата Сабанова, подозреваемого в массовых отравлениях в центре Москвы, проверят на причастность к педофилии, сообщает Следственный комитет (СК) России.

«Следствию предстоит проверить имеющуюся информацию о возможном совершении 26-летним мужчиной преступлений против половой неприкосновенности в отношении двух несовершеннолетних», — говорится в пресс-релизе ведомства.

Ранее Сабанова арестовали до 25 августа по подозрению в разбое (ст. 162 УК) и краже (ст. 158 УК). Против него возбуждено семь уголовных дел, следствие установило 10 пострадавших от его действий (The Village сообщал о 24 пострадавших). Сабанов признал свою вину.

Мужчину задержали 24 июня после того, как СМИ распространили информацию о массовых отравлениях в районе Чистых прудов, общественном пространстве Яма, парке «Горка» и рюмочной «Зинзивер».

Пострадавшие рассказывали, что к ним подошел молодой человек и предложил газировку. Они выпили ее и потеряли сознание. Придя в себя, они обнаружили пропажу телефонов и денег. Во время обысков в доме Сабанова нашли феназепам, клозапин и трамадол, которые он предположительно добавлял в напитки пострадавших.