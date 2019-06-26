РПЦ предложила закрепить за эмбрионом право на жизнь и приравнять аборт к убийству

Русская православная церковь (РПЦ) предложила закрепить за эмбрионом право на жизнь и приравнять аборт на любом сроке беременности к убийству. Соответствующий проект документа опубликован на сайте РПЦ.

«Нерожденный ребенок является личностью как созданный по образу Божию и имеющий право на жизнь. Неприемлемо определять личность только на основе таких характеристик как самосознание, автономия и рациональность, отношения с другими людьми», — говорится в документе.

По мнению церкви, эмбриону, как и человеку, должен принадлежать ряд прав, а именно право на человеческую идентичность, право на жизнь и право на развитие, которые следует закрепить в российском законодательстве.

«Важно поддержать женщину в период ее беременности и помочь ей осуществить свое христианское призвание матери», — добавляет РПЦ.

Депутат Госдумы Юрий Синельщиков заявил, что в парламенте могут рассмотреть предложение РПЦ о наделении эмбриона правами человеческой личности. По его словам, это вопрос нуждается в «серьезной проработке».

«Этот вопрос биосоциальный, и его должны решать политики вместе с медиками и социологами. С одной стороны, это [эмбрион] уже что-то близкое к человеку, почти человек, с другой стороны — еще не человек», — сказал депутат Daily Storm.