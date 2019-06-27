ПАСЕ: в ответ на сохранение полномочий Россия выдвинула Леонида Слуцкого, а делегации нескольких стран объявили демарш

Парламентская ассамблея Совета Европы (ПАСЕ) подтвердила полномочия российской делегации в полном объеме, отвергнув их обжалование со стороны депутатов из Украины, Великобритании, Польши, Грузии и стран Балтии.

В заявлении ПАСЕ по итогам голосования, которое прошло в среду, 26 июня, говорится о том, что Ассамблея проголосовала за подтверждение полномочий российской делегации, так как «желает поддерживать диалог как средство достижения долгосрочных решений».

Но «в обмен Ассамблея призвала российские власти претворить в жизнь серию рекомендаций»: «освободить украинских моряков, сотрудничать (с международным следствием), для того, чтобы предать суду виновных в уничтожении самолета MH17, принять меры по пресечению нарушений прав ЛГБТИ, особенно в Чеченской Республике» (и наказать тех, кто нарушал права этих людей ранее); заняться полным и беспристрастным расследованием убийства Бориса Немцова (доклад под названием «Пролить свет на убийство Бориса Немцова» будет представлен в ПАСЕ в четверг, 27 июня).

В сообщении ПАСЕ также подчеркивается, что Ассамблея приняла резолюцию на базе доклада британского парламентария сэра Роджера Гейла. В резолюции речь идет о том, что что российскую делегацию могут «призвать к отчету» — на основе «ценностей и принципов организации».

ПАСЕ выразила надежду, что ответ России на «недвусмысленное предложение к диалогу» «будет взаимным и приведет к конкретным результатам». Доклад «о выполнении Россией ее обязательств» должен быть рассмотрен «не позднее, чем на апрельской сессии 2020 года», — говорится в коммюнике Ассамблеи.

Тем не менее, сразу после принятия резолюции о подтверждении полномочий российской делегации в полном объеме представители Украины покинули ПАСЕ. Солидарность с украинцами, как сообщила «Европейская правда» , выразили еще шесть делегаций: Грузии, Польши, Словакии, Литвы, Латвии и Эстонии.

Представители этих стран (вместе с Украиной) объявили, что возвращаются домой, «чтобы проконсультироваться с нашими парламентами и правительствами о совместных действиях в Ассамблее на следующих сессиях», с учетом «беспрецедентного кризиса доверия (внутри Совета Европы), который был создан на этой неделе».

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Напомним, в ночь с понедельника на вторник, 25 июня, ПАСЕ проголосовала за изменение регламента, что позволило вернуть российской делегации все полномочия. Согласно принятым изменениям, отныне «права членов голосовать, выступать и быть представленными в ассамблее и ее органах не могут быть приостановлены или отозваны».

Российская делегация лишилась права голоса в ПАСЕ в 2014 году из-за аннексии Крыма. В 2015-м Ассамблея дважды рассматривала вопрос о восстановлении полномочий, но санкции только ужесточались. В 2016-2018 годах Россия не направила заявку на подтверждение полномочий, а с июня 2017-го прекратила выплаты в бюджет Совета Европы.

Еще до нынешней сессии российский постпред в Совете Европы Иван Солтановский пообещал, что страна выплатит все долги и пени за прошлые годы — то есть 75 миллионов евро — «в случае полного восстановления» прав.

Это намерение подтвердил в интервью русской службе RFI и глава российской делегации Петр Толстой. При этом он не исключил, что Москва может направить в ПАСЕ «депутатов, избранных от Крыма». При этом Толстой заявил, что Россия не станет выполнять рекомендации ПАСЕ — в частности, по освобождению украинских моряков — потому что этот вопрос «будет решать суд».

А первый зампредседателя комитета Совета Федерации по международным делам, глава сенаторской части делегации Сергей Кисляк назвал указанные в резолюции ПАСЕ призывы к России «набором политических заявлений».

Российская делегация также выдвинула на пост вице-председателя Парламентской ассамблеи Совета Европы кандидатуру скандально известного депутата Леонида Слуцкого. Его могли назначить на этот пост автоматически — «по квоте» России, если бы не было достаточного количества возражений против кандидатуры.

Но возражения — по инициативе украинской делегации — были заявлены, автоматическое назначение Слуцкого не состоялось и его кандидатуру поставили на тайное голосование. В итоге Леонид Слуцкий не набрал достаточного количества голосов — ни в первом туре, ни во втором. Теперь Россия должна будет представить новую кандидатуру.

Нынешняя сессия ПАСЕ продлится до 28 июня включительно.