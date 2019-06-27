В Бурятии загорелся пассажирский самолет. Двое погибли, более 20 пострадали
В аэропорту Нижнеангарска самолет Ан-24 авиакомпании «Ангара» выехал за пределы взлетно-посадочной полосы и загорелся. Об этом сообщает МЧС и ТАСС со ссылкой на медицинские службах региона.
Самолет выполнял рейс из Улан-Удэ в Нижнеангарск. Уточняется, что во время происшествия на борту находились 46 человек, среди них 4 члена экипажа. По данным ТАСС, погибли командир экипажа и бортмеханик.
«Всего на данный момент 22 пострадавших, 15 из них медицинская помощь оказана амбулаторно, еще семь человек госпитализированы», — сказал собеседник агентства.
Пресс-секретарь главы Бурятии уточнил, что после взлета в воздухе отказал один из двигателей и экипаж решил вернуться в аэропорт.
«По предварительной информации, при посадке самолет выехал за пределы взлетно-посадочной полосы на 100 м и совершил столкновение с зданием очистных сооружений, произошло возгорание самолета», — уточнил Фишев.
На месте происшествия работают пожарные, работники скорой медицинской помощи и сотрудники органов внутренних дел. По факту происшествия Следственный комитет возбудил уголовное дело о нарушении правил безопасности полетов.
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