Умер основатель группы «Високосный год» Илья Калинников

В Москве в возрасте 46 лет умер основатель и вокалист группы «Високосный год» Илья Калинников. Об этом в фейсбуке сообщил директор коллектива Алексей Кан.

Он уточнил, что причина смерти — остановка сердца. Калинников скончался 25 июня.

Группа «Високосный год» была основана Ильей Калинниковым в конце 1980-х годов в подмосковном Фрязино. Группа известна такими песнями, как «Лучшая песня о любви», «Метро», «Шестой день осени» и «Тихий огонек». Последняя стала саундтреком в сериале «Дальнобойщики».

«Их признавали „своими“ и слушатели шансона, и рок-аудитория. Тем более, что мотивы с первого раза намертво въедались в память. В 2000 году группа выступила на „Рождественских встречах“ Аллы Пугачевой, где выглядела на общем фоне инородным телом, но получила огромное количество новых поклонников», — написал Кан.

В 2002 году группа получила «Золотую звезду» «Авторадио», а в 2014 выступила на фестивале «Нашествие».