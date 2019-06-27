Суд сократил срок наказания лидеру «тамбовской» ОПГ

Приговоренному к 24 годам лишения свободы предполагаемому лидеру «тамбовской» преступной группировки Владимиру Барсукову (Кумарину) сократили на полгода срок наказания. Об этом сообщает РИА Новости.

«Суд уменьшил на полгода срок наказания Барсукову в связи с выявленным неверным сложением ранее полученных наказаний», — объяснили в суде.

Ранее Барсукову предъявили обвинение в убийстве депутата Госдумы второго созыва Галины Старовойтовой.

В марте Барсукова приговорили к 24 годам колонии по делу об организации преступного сообщества (ст. 210 УК). Подсудимый свою вину не признал.

По версии следствия, участники «тамбовской» ОПГ во главе с Барсуковым занимались рейдерскими захватами недвижимости в Санкт-Петербурге. Они завладели «Петербургским нефтяным терминалом», отелем «Санкт-Петербург», ЗАО «Игристые вина» и кондитерской фабрикой имени Крупской. Участники ОПГ также занимались заказными убийствами, разбоями и другими тяжкими преступлениями.

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Ранее Барсуков отбывал 15-летний срок, назначенный ему двумя приговорами Куйбышевского суда, за рейдерство и вымогательство. Тогда суд постановил исключить упоминание о Барсукове как о лидере «тамбовской» ОПГ, так как официальное обвинение в создании преступного сообщества ему не предъявлялось.