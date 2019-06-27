Власти США нашли у самолетов Boeing 737 MAX новую уязвимость

Федеральное авиационное управление США (FAA) обнаружило новый потенциальный фактор риска в самолетах Boeing 737 MAX. Об этом сообщает Reuters.

По словам источника, уязвимость обнаружили во время тестового полета на симуляторе. Испытатель пытался включить систему MCAS, которая не позволяет лайнеру сваливаться на крыло, но самолету понадобилось для ее активации слишком много времени.

В связи с этим сертификационный полет Boeing 737 MAX отложили по крайней мере до 8 июля. Пока неясно, поможет ли решить проблему обновление операционной системы или понадобятся более сложные работы, пишет агентство. Ранее сообщалось, что испытательный полет могут провести в июне.

В Boeing подтвердили проблему с системой стабилизации и добавили, что она регулировала слишком острый угол подъема носа лайнера. Представители FAA заявили, что ждут от компании устранения проблемы.

Кроме того, 27 июня авиакомпания United Airlines продлила остановку своего парка Boeing 737 MAX до 3 сентября, передают РИА Новости. Из-за этого отменят 1,3 тысячи рейсов в июле и еще около 2 тысяч рейсов в августе.

Ранее более 400 пилотов подали иск к Boeing из-за сокрытия ею уязвимости в самолетах модели 737 MAX. По их мнению, компания сделала это умышленно.

Полеты 737 МАХ приостановлены в США, странах Европейского Союза, Азии и Африки после того, как за год разбились два таких лайнера. В ноябре 2018 года разбился Boeing 737 MAX индонезийской Lion Air, погибли 189 человек. В марте такой же лайнер авиакомпании Ethiopian Airlines потерпел крушение, в результате которого погибли 157 человек. Росавиация также запретила полеты этой модели Boeing в воздушном пространстве России.