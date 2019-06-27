Умер актер из сериала «Альф» Макс Райт

В Калифорнии умер актер Макс Райт, известный по роли Уилли Таннера в сериале «Альф».

'ALF' Star Max Wright Dead at 75 After Cancer Battle https://t.co/2dD68MF7PD — TMZ (@TMZ) June 26, 2019

Райту было 75 лет. С 1995 года он боролся с лимфомой.

Актер родился 2 августа 1943 года в Детройте. Он получил широкую известность, снявшись в комедийном сериале «Альф», выходившем на американском телевидении с 1986 по 1990 год. Райт также играл в таких фильмах как «Весь этот джаз», «Тень» и «Сон в летнюю ночь» и сериалах «Друзья» и «Квантовый скачок».