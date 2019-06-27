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Умер актер из сериала «Альф» Макс Райт

Культура

 

В Калифорнии умер актер Макс Райт, известный по роли Уилли Таннера в сериале «Альф».  

Райту было 75 лет. С 1995 года он боролся с лимфомой.

Актер родился 2 августа 1943 года в Детройте. Он получил широкую известность, снявшись в комедийном сериале «Альф», выходившем на американском телевидении с 1986 по 1990 год. Райт также играл в таких фильмах как «Весь этот джаз», «Тень» и «Сон в летнюю ночь» и сериалах «Друзья» и «Квантовый скачок».

Теги:
актеры, nt
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