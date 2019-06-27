Беглов отказался сдавать в ГИК подписи, собранные в Выборгском районе Петербурга. Ранее штаб Навального нашел здесь фальсификации

Временно исполняющий обязанности губернатора Петербурга Александр Беглов заявил, что не будет использовать подписи, собранные в Выборгском районе, для регистрации себя кандидатом в градоначальники, — cоответствующее видеообращение врио опубликовала в своем Telegram-канале «Барышня в Смольном» пресс-секретарь Беглова Инна Карпушина.

По словам градоначальника, решение было принято на фоне «политических спекуляций». «Я обратился в правоохранительные органы, чтобы они разобрались», — говорит на видео Беглов.

Напомним, ролик со сбором подписей за Беглова в администрации Выборгского района 21 июня опубликовали сотрудники штаба Навального в Петербурге. На видео женщины, сидящие за длинным столом, оформляют некие документы, названные «подписными листами губернатора Санкт-Петербурга Александра Беглова, 8 сентября».

Сам врио градоначальника позже назвал произошедшее «либо какой-то провокацией, либо злым умыслом, либо какой-то глупостью». И сотрудники штаба Навального, и сам Беглов обратились в СК и МВД с просьбой проверить видеозапись.

Отметим, что спустя два дня после публикации, активистку петербургского штаба Навального Ольгу Гусеву задержали без объяснения причин, однако вскоре отпустили. 26 июня нападение было совершено на руководителя регионального штаба Навального Александра Шуршева.

Выборы губернатора Петербурга пройдут в единый день голосования 8 сентября.