«Коммерсант»: Юнус-Бека Евкурова могут назначить заместителем министра обороны

Досрочно ушедший в отставку с поста главы Ингушетии Юнус-Бек Евкуров может занять должность заместителя министра обороны Сергея Шойгу, сообщает «Коммерсант» со ссылкой на источники.

Источники «Новой газеты» в Минобороны отметили, что документа о назначении пока никто не подписал. Также военные собеседники сообщили, что официально Евкуров представлен не был, но подтвердили, что подобные слухи действительно есть. На вопрос о том, кого экс-глава Ингушетии мог бы заменить, «Новой» сообщили, что он может работать «дополнительно», то есть стать уже 12-ым действующим заместителем министра обороны.

Накануне президент Владимир Путин принял отставку Евкурова и назначил на пост главы Ингушетии Махмуда-Али Калиматова. Евкуров объявил об отставке 24 июня в эфире национального телевидения республики.

Юнус-Бек Евкуров возглавлял Ингушетию с 2008 года. До этого он служил в вооруженных силах, с 2004 года был замглавы штаба Приволжско-Уральского военного округа.