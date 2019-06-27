«Ведомости»: РПЦ может превратить Сергиев Посад в православный Ватикан за 140 млрд рублей

Консалтинговое бюро «Стрелка» по заказу госкомпании Дом.РФ подготовило стратегию развития подмосковного Сергиева Посада, которая может сделать его столицей православия. Об этом пишут «Ведомости» со ссылкой на документ.

Концепция предполагает полную перестройку Сергиева Посада и его деление на две части — административную и духовную. Отмечается, что авторы проекта в качестве примера рассматривают Ватикан, Иерусалим и Мекку. Возле Троице-Сергиевой лавры предлагают построить культурно-представительский центр с музеем православного искусства, молодежным культурным центром православия, богословской бибилиотекой, высшим церковным судом и другими религиозными объектами.

В планах перенести госучреждения, в том числе здания правоохранительных и следственных органов в административно-деловой центр, пишет издание. Кроме того, трансформировать предлагают и жилые районы. В общей сложности хотят преобразовать 400 гектаров в центре города.

По предварительным подсчетам городских властей, реализация проекта обойдется федеральному бюджету и бюджету Московской области в 120-140 млрд рублей. При этом «Ведомости» отмечают, что за два года на всю программу благоустройства городов страны потратили около 50 млрд рублей.

В сентябре «Би-би-си» стало известно о предложении Русской православной церкви снести административные здания и построить в центре Сергиева Посада «православный Ватикан». Источники издания сообщали, что проект перестройки города одобрен патриархом Кириллом и президентом Владимиром Путиным. Бывший мэр Сергиева Посада Сергей Пахомов говорил, что в центре хотят снести несколько «ужасных домов», но не жилые здания.