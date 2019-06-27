«Дождь»: Кремль потребовал от полиции прекратить массово наказывать за неуважение к власти

В администрации президента изучили случаи применения закона о неуважении к власти в интернете и потребовали от МВД прекратить массово штрафовать россиян из-за постов о полицейских, губернаторах, мэрах и чиновниках. Об этом сообщает телеканал «Дождь» со ссылкой на источники в Кремле и МВД.

По словам собеседников, представители Кремля объяснили полиции, что соответствующая статья нужна не для наказания за оскорбление конкретных чиновников и силовиков. Источник также добавил, что решено не наказывать за высказывания в адрес президента Владимира Путина, так как запрещено оскорбление президента как института, а не конкретного лица.

Закон о неуважении к власти вступил в силу 29 марта. Его нарушение грозит штрафом от 30 до 100 тысяч рублей, а в случае повторного нарушения могут назначить от 100 до 200 тысяч либо арест сроком до 15 суток. Глава Международной правозащитной группы «Агора» Павел Чиков сообщал, что к 27 июня по этой статье было открыто уже 12 административных дел.

Накануне суд в Хакасии прекратил дело о неуважении к власти против местного жителя Вячеслава Шоева из-за поста в фейсбуке с критикой губернатора региона Валентина Коновалова. СМИ сообщали, что полиция обратила внимание на публикацию Шоева после сигнала из администрации главы Хакасии. При этом пресс-секретарь Коновалова утверждал, что тот никаких заявлений не подавал был «крайне удивлен», узнав об инциденте из СМИ.