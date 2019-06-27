В Германии задержали подозреваемого в причастности к парижским терактам в 2015 году

В Германии задержали предполагаемого сообщника террористов, устроивших серию терактов в Париже осенью 2015 года. Об этом сообщает Deutsche Welle со ссылкой на прокуратуру Дрездена.

39-летнего уроженца Боснии и Герцеговины задержали в ночь на 20 июня. Ордер на его задержание выдали бельгийские власти. Прокуратура Саксонии-Анхальт рассматривает вопрос о его высылке в Бельгию.

Боснийца подозревают в связях с террористической организаций «Исламское государство» (запрещена в России).

Теракты в Париже и его пригороде произошли почти одновременно 13 ноября 2015 года. Возле стадиона Stade de France в Сен-Дени произошел взрыв, возле нескольких ресторанов и кафе — стрельба, в концертном зале Bataclan — захват заложников.

В общей сложности в терактах погибли 130 человек, более 350 получили ранения. Главного обвиняемого, выросшего в Брюсселе гражданина Франции Салаха Абдеслама, приговорили к 20 годам тюрьмы в апреле 2018 года.