В Москве арестовали еще одного подозреваемого в массовых отравлениях граждан психотропами

В Москве арестовали еще одного подозреваемого в отравлении людей психотропными препаратами. Об этом сообщает Интерфакс со ссылкой на представителя столичного управления на транспорте Следственного комитета Елену Марковскую.

Ранее судимого за убийство жителя Твери подозревают в умышленном причинении тяжкого вреда здоровью (ч. 4 ст. 111 УК) и в разбое (ч. 4 ст. 162 УК) на территори Москвы, Московской и Тверской областей.

Подозреваемого задержали после того, как в феврале 2019 года в тамбуре вагона электропоезда на Ленинградском вокзале нашли мужчину, который скончался спустя два часа после госпитализации. Причиной смерти стало отравление клозапином.

По словам Марковской, среди его личных вещей не было ценностей и денег. При обысках у подозреваемого были найдены вещи и документы предполагаемых жертв.

Накануне в Москве арестовали уроженца Кабардино-Балкарии Мурата Сабанова, подозреваемого в массовых отравлениях в районе Чистых прудов и Покровки. Следствие также проверяет его на причастность к педофилии.

Как рассказывали пострадавшие, мужчина подходил к ним, предлагал газировку (в нее он предположительно добавлял феназепам, клозапин или трамадол). Жертвы выпивали ее и теряли сознание. Придя в себя, они обнаруживали пропажу телефонов и денег.