Мосгорсуд признал законным арест аспиранта МГУ Азата Мифтахова по делу о поджоге офиса «Единой России»

Московский городской суд признал законным продление ареста аспиранту МГУ Азату Мифтахову, обвиняемому в поджоге офиса «Единой России». Он остается под стражей до 7 августа.

«Постановление суда первой инстанции оставить без изменения, апелляционную жалобу защиты — без удовлетворения», — такое решение принял судья Мосгорсуда. Он согласился с доводами прокурора, который требовал оставить в силе решение о продлении ареста.

Адвокат Светлана Сидоркина в своей апелляционной жалобе настаивала, что заключение под стражу — чрезмерно строгая мера пресечения для ее подзащитного. Защитник просила Мифтахова перевести под домашний арест. Сидоркина полагает, что обвинение необоснованно и следствие не представило необходимых доказательств вины Мифтахова.

По данным следствия, ночью 31 января 2018 года неизвестные разбили окно и бросили внутрь здания дымовую шашку. Тогда полиция задержала анархистов Елену Горбань и Алексея Кобаидзе. Их допросили и позднее отпустили, а расследование дела оставалось незавершенным.

Позже дело переквалифицировали на хулиганство, совершенное группой лиц по предварительному сговору (ч. 2 ст. 213 УК). Сам Мифтахов полностью отрицает вину в хулиганстве и заявил, что дело против него сфабриковано. Месяц назад обвинение также предъявили Кобаидзе и Горбань.

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Изначально Мифтахова задержали 1 февраля по подозрению в изготовлении самодельного взрывного устройства, найденного ранее в Балашихе. Тогда были задержаны еще десять левых активистов, в их жилищах были проведены обыски. Однако всех, кроме Мифтахова, в тот же день отпустили, а его оставили в изоляторе временного содержания.

Аспирант сообщил адвокату о том, что в отделении его били, а также подносили к груди шуруповерт, требуя признательных показаний. Адвокат также говорила, что Мифтахов 1 февраля, опасаясь возможных пыток, вскрывал себе вены.

Впоследствии суд Балашихи продлевал ему срок задержания на трое суток. 7 февраля его отпустили без избрания меры пресечения и в тот же день снова задержали уже по новому делу.