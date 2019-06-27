Парламент Кыргызстана лишил неприкосновенности бывшего президента Атамбаева

Депутаты парламента Кыргызстана проголосовали за лишение Алмазбека Атамбаева статуса бывшего президента страны. Об этом говорится на сайте парламента страны.

За соответствующие постановление проголосовали 103 депутата, шестеро были против. В связи с этим следователи получили право на допрос и задержание Атамбаева, которого ранее комиссия по снятию неприкосновенности и Генпрокуратура обвинили в коррупции и сокрытии доходов. Атамбаев своей вины не признает.

Возле его дома в селе Кой-Таш накануне создали штаб сторонников экс-президента, где собрались почти 400 человек. Атамбаев, приехав туда, заявил, что действующий президент Сооронбай Жээнбеков хочет устранить его как политического оппонента. Экс-глава Кыргызстана утверждает, что показания против него «получены под давлением», передает радиостанция «Азаттык».

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«Задействованы самые грязные политики с самым грязным коррупционным прошлым, используются самые безнравственные информационные технологии», — подчеркнул он.

Атамбаев возглавлял Кыргызстан в 2011-2017 годах. Он покинул эту должность добровольно после первого полноценного срока. После этого Атамбаев стал инициатором выдвижения на пост президента кандидатуры Жээнбекова, но позже заявил о серьезных разногласиях с ним.