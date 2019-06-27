В открытое море в Хабаровском крае выпустили первую группу косаток и белух

У мыса Петровского (Хабаровский край) выпустили в открытое море первую группу косаток и белух. Об этом сообщили во Всероссийском научно-исследовательском институте рыбного хозяйства и океанографии (ВНИРО).

Фото: пресс-служба ВНИРО

«Перед выпуском ветеринары взяли все необходимые анализы, показатели здоровья у животных хорошие.

Также у косаток и белух размещены спутниковые метки, которые позволят ученым отслеживать их перемещение и собирать данные о поведении», — рассказали в институте.

Фото: пресс-служба ВНИРО

Коалиция «Свободу косаткам и белухам» назвала «полным провалом» операцию ВНИРО по выпуску животных, поскольку она была проведена непрофессионально и с нарушением согласованных рекомендаций российских и международных ученых.

«По сути, это было изощренным издевательством над животными. Совершенно непонятно, для чего были нужны многомесячные обследования животных, многочисленные заседания рабочих групп и консилиумов, приглашение команды Кусто с лучшими международными экспертами,

если в конечном итоге выпуск проведен по одному из наихудших сценариев, и при этом абсолютно непрозрачным образом.

Единственное, что выполнило ВНИРО из научных рекомендаций — это выпуск в Охотское море», — говорится в заявлении коалиции, которое имеется в распоряжении «Новой газеты».

Около 100 косаток и белух с прошлого года содержатся в приморской бухте Средняя недалеко от Находки, которую впоследствии стали называть «китовой тюрьмой». Животных выловили в Охотском море для поставки в Китай.

Весной 2019 года после вмешательства общественности было принято решение вернуть морских животных в естественные условия обитания. К тому моменту из вольеров пропали три белухи и косатка, об их судьбе ничего неизвестно.