Главы ДНР и ЛНР согласились по просьбе Медведчука освободить пленных украинцев. Зеленский не знал о переговорах

Главы самопровозглашенных Донецкой и Луганской народных республик Денис Пушилин и Леонид Пасечник согласились на освобождение четырех украинских пленных, передает ТАСС.

Об этом их якобы просил глава политсовета украинской партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» (ОПЗЖ) Виктор Медведчук. При этом президент Украины Владимир Зеленский не знал о переговорах, отметил Медведчук. Он заявил, что украинские власти не нацелены на мирное урегулирование конфликта на Донбассе и освобождение всех пленных.

Пресс-секретарь Медведчука Олег Бабанин подтвердил «Новой», что встреча в Минске была посвящена вопросу освобождения пленных. Однако не ответил, в каком статусе в ней участвует глава политсовета ОПЗЖ — после президентских выборов на Украине Медведчук сложил свои полномочия переговорщика в трехсторонней контактной группе.

Об обмене пленными между самопровозглашенными республиками и Украиной практически одновременно сообщили украинский «112 канал» (принадлежит Виктору Медведчуку) и экс-депутат Рады Александр Онищенко, бежавший из страны. Онищенко, который с приходом нового президента вновь пытается найти свое место в политике и тяготеет к «Оппозиционной платформе — «За жизнь»), подтвердил на своей странице в фейсбуке: «Это действительно так, обмен состоится. Сегодня. И это хорошая новость для всех сторон конфликта».

Никогда прежде подобные события не анонсировалось публично. На официальном уровне никаких сообщений о такой акции нет.

Корреспондент «Новой» поговорила с Олегом Котенко, координатором Центра по обмену и освобождению заложников, подтвердившим: «Обмен — не освобождение. СБУ не готовит людей для обмена». По мнению Котенко,

здесь очевиден политический расчет человека, занятого своей избирательной кампанией в Раду — Виктора Медведчука.

то же сказал «Новой» официальный источник в Минской переговорной группе: «Минские переговоры тут ни при чем. Только выборы».

В то же время народный депутат Вадим Рабинович («Оппозиционная платформа — «За жизнь») в четверг сообщил на своей странице в фейсбуке, что в ходе прямых переговоров Медведчука с Пушилиным и Пасечником (главы самопровозглашенных республик — Ред.), которые состоялись в Минске в четверг, 27 июня, не только достигнута соответствующая договоренность, но и якобы обсуждены другие детали выполнения Минских соглашений.

Агентство Интерфакс-Украина передает: как сообщил в Минске журналистам Денис Пушилин, передача представителям Украины четырех пленных произойдет в пятницу, в Минске. По словам Пушилина, такой шаг «позволит стимулировать Украину и в каком-то обозримом будущем мы сможем прийти к обмену всех установленных на всех установленных».

Один из лидеров ОПЗЖ Вадим Рабинович опубликовал имена пленных, о которых идет речь. По его словам, трое из них — украинские военнослужащие.

Ранее Медведчук сообщил «Би-би-си», что Россия и Украина почти договорились об обмене пленных, но соглашение якобы сорвалось из-за убийства главы ДНР Александра Захарченко. В числе тех пленных был украинский режиссер Олег Сенцов, которого в августе 2015 года приговорили к 20 годам колонии строгого режима по обвинению в подготовке терактов в Крыму.